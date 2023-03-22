البنك المركزي السعودي يرفع أسعار "الريبو العكسي" و"الريبو" 25 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%.

كما قرر البنك المركزي في بيان، اطلعت عليه "العربية.نت"، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%.

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وذكر البنك أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

و"الريبو" هو مصطلح يعني إعادة خيار الشراء بين البنك المركزي والبنوك، وبشكل أكثر دقة هو عبارة عن شكل من أشكال الاقتراض قصير الأمد، أما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس أو ما يسمى "الريبو العكسي"، فهو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.75% و5%، موافقا بذلك توقعات السوق.