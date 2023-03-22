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صكوك

السعودية تجمع 3.3 مليار ريال من إصدارات صكوك شهر مارس

إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل نحو 8.342 مليارريال

دبي - العربية.نت
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

أوضح المركز في بيان أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل نحو 8.342 مليار ريالٍ، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.374 مليار ريالٍ سعودي.

وأضاف أن الإصدارات إلى قسمت شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.774 مليار ريالٍ سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية 600 مليون ريالٍ سعودي لصكوك تُستحق في عام 2037.

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ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَّين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أم دوليًّا، وحسب أوضاع السوق؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.

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