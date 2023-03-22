تعيين وزير مالية "طالبان" بالإنابة محافظا للبنك المركزي الأفغاني

أعلن متحدث باسم وزارة المالية الأفغانية، اليوم الأربعاء، تعيين الملا هداية الله بدري، الذي شغل منصب وزير المالية بالإنابة في حكومة طالبان، محافظا للبنك المركزي الأفغاني.

وقال أحمد ولي حقمل، المتحدث باسم وزارة المالية، لـ"رويترز" إن بدري تسلم بالفعل منصبه الجديد، وكان بدري قائما بأعمال وزير المالية في حكومة طالبان، وأشرف على إعداد الموازنة بعد استعادة الحركة للسلطة في 2021.

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وبحسب مسؤولين من طالبان، شغل البدري منصب رئيس اللجنة الاقتصادية للإمارة الإسلامية، وهو الاسم الذي تستخدمه طالبان.

وخاضت الحركة تمردا استمر 20 عاما على الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، ويقول المسؤولون إنه خلال تلك المدة أدار معظم عمليات جمع التمويل للحركة.

ولم يتضح بعد سبب تعيين بدري في هذا المنصب أو من سيخلفه في وزارة المالية وكان المحافظ السابق للبنك المركزي هو الحاج محمد إدريس.

وتراقب أميركا بعناية التعيينات في البنك المركزي الأفغاني بعدما جمدت المليارات من احتياطيات البنك في الولايات المتحدة وحولت فيما بعد نصف الأموال إلى صندوق ائتماني في سويسرا يشرف عليه أمناء أميركيون وسويسريون وأفغان.

ويعد تعيين متخصصين من ذوي الخبرة في البنك المركزي بدلا من كبار أعضاء طالبان هو واحد من عدة شروط طرحتها الولايات المتحدة للنظر في السماح للبنك بالوصول إلى تلك الأموال، والهدف من ذلك هو بناء الثقة في أن يكون البنك المركزي بعيدا عن التدخل السياسي.