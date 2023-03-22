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وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني روبرت هابيك (رويترز)
وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني روبرت هابيك (رويترز)
ألمانيا

وزير اقتصاد ألمانيا: سنضع قيودا على تصدير التكنولوجيا الجديدة

أكد أنه لا يقصد الصين تحديدا

دبي - العربية.نت
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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده ستضع قيودا على تصدير التكنولوجيا الجديدة.

وأضاف الوزير، سنضع قيودا على تصدير التكنولوجيا الجديدة ولا نقصد الصين بالتحديد.

كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قال إنه من المستحيل للاقتصاد الألماني الخروج من العلاقات التجارية مع الصين، لا سيما في الوقت الحالي.

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وتابع الوزير: "لكن يجب فحص الاستثمارات الصينية في القطاعات الحيوية عن كثب".

كانت الحكومة الألمانية قد منعت شركة سويدية تملكها مجموعة صينية من شراء مصنع ألماني لأشباه الموصلات.

وفي الوقت الذي يتم فيه تسريح عشرات آلاف الموظفين في شركات التكنولوجيا بوادي السيليكون، تجد شركات ألمانية فرصة لاستقطاب وتوظيف هذه المواهب، في ظل ما تواجهه من شح في سوق العمل ونقص العمالة من ذوي المهارات الأساسية في هندسة البرمجيات.

وقالت مجموعة بيتكوم وهي جمعية رقمية في ألمانيا تضم أكثر من ألفي شركة في الاقتصاد الرقمي، إن لدى ألمانيا 137 ألف وظيفة شاغرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتعمل الحكومة الألمانية على تبسيط قواعد الهجرة وتروج لاحتمال الحصول على الجنسية بسهولة لإغراء المهاجرين المهرة.

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