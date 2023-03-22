شراكة بين "اقتصادية قناة السويس" و"موانئ أبوظبي" لتطوير مشروعات في مصر

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر اليوم الأربعاء إنها ستتحالف مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ عدة مشروعات في الموانئ التابعة للمنطقة.

وذكرت المنطقة في بيان أن موانئ أبوظبي ستنفذ مشروعات في موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش والسخنة.

مادة اعلانية

كانت موانئ أبوظبي أعلنت في وقت سابق من شهر مارس الجاري توقيع اتفاق امتياز لمدة 30 عاما بقيمة 200 مليون دولار لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا في مصر.

وأعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على عدد من المشروعات الجديدة التي ستتم بالشراكة مع مجموعة موانئ أبو ظبي والشركات التابعة لها بضخ استثمارات جديدة داخل الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا لبيان من الهيئة اطلعت عليه "العربية.نت".

وجاءت هذه الموافقات خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، مساء أمس، في اجتماعه الرابع للعام المالي 2022-2023 ، الذي ناقش موضوعات منها عرض مشروعات باستثمارات متنوعة تقام بالموانئ التابعة للهيئة وكذلك المناطق الصناعية، من أبرزها الشراكة مع مجموعة موانئ أبو ظبي.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن مجموعة موانئ أبو ظبي ستقوم ببناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم تقام على مرحلتين بطول 750 متر لكل مرحلة، بجانب المنطقة اللوجستية.

أشار إلى أنه سيتم العمل على الأرصفة وتشغيلها خلال الشهور القادمة على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثاني من العام 2024، لتتكامل مع المنطقة اللوجستية التي ستنفذها المجموعة على مساحة 1.5 كم مربع المجاورة للرصيف، و أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية أن الأرصفة الجديدة التي نفذتها الدولة في شرق بورسعيد بطول 5 كم تم التعاقد عليها لتشغيلها بالكامل.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إقامة شركة ترانس كارجو إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي 6 صوامع لتخزين وتداول الأسمنت الأسود بميناء العريش يتم تصديره للأسواق الخارجية، بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن وتبدأ بحجم تداول 250 ألف طن تصل إلى 2 مليون طن خلال العام المقبل بعد الانتهاء من جميع مراحل المشروع بتكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، و يقع المشروع على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل الميناء.

كما وافق المجلس لشركة ترانس كارجو على مشروع إنشاء صوامع صب جاف لتخزين وتداول الأسمنت الأسود برصيف عباس في ميناء غرب بورسعيد بعد الانتهاء من تطويره.

وتقوم الشركة بإنشاء 3 صوامع بطاقة تخزينية تبلغ 30 ألف طن وتكلفة استثمارية 400 مليون جنيه تبدأ بنحو 150 ألف طن خلال العام الجاري لتستهدف 600 ألف طن خلال عام 2024-2025 لتصل إلى 1.2 مليون طن طاقة تخزينية بحلول 2026، والمشروع يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع بميناء غرب بورسعيد، لمدة 15 عاماً لتؤول كافة معدات التشغيل للمنطقة الاقتصادية بعد انتهاء مدة التعاقد.