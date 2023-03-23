اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
اقتصاد أوروبا

انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى -19.2 في مارس

تراجعت 0.1 نقطة في مارس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت 0.1 نقطة في مارس/آذار عن رقم فبراير/شباط.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا أظهر أن معنويات المستهلكين في المنطقة انخفضت إلى -19.2 هذا الشهر من -19.1 في فبراير/شباط.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا إلى -18.3.

معظم أسواق الخليج تقتفي أثر النفط هبوطاً.. وسوق الأسهم السعودية ترتفع أسواق المال أسواق الخليج معظم أسواق الخليج تقتفي أثر النفط هبوطاً.. وسوق الأسهم السعودية ترتفع

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، تراجعت ثقة المستهلكين 0.1 نقطة إلى -20.7.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المغاربة يشكون من موجة غلاء غير مسبوقة في رمضان.. وتطمينات حكومية المغاربة يشكون من موجة غلاء غير مسبوقة في رمضان.. وتطمينات حكومية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط