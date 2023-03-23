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جيروم باول (أ ف ب) مناسبة
جيروم باول (أ ف ب)
الفيدرالي

باول: استقرار الودائع المصرفية خلال الأسبوع الماضي

رئيس الاحتياطي الاتحادي: جميع مدخرات المودعين آمنة

واشنطن - رويترز
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قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أمس الأربعاء، إن تدفقات الودائع في النظام المصرفي الأميركي استقرت في الأسبوع الماضي بعد أن أدى التراجع التاريخي للودائع في بنك سيليكون فالي إلى انهيار البنك وأجبر مسؤولي المالية على اتخاذ إجراءات طارئة لدعم النظام.

وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في الاجتماع التاسع على التوالي: "اتخذنا خطوات قوية مع وزارة الخزانة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، الأمر الذي يظهر أن جميع مدخرات المودعين آمنة".

لكنه أقر بوجود أسئلة جوهرية حول تأثير الاضطرابات المصرفية على الاقتصاد.

جيروم باول: أموال المودعين في الولايات المتحدة "بأمان" وسنتدخل إذا تطلب الأمر أسواق المال الفيدرالي جيروم باول: أموال المودعين في الولايات المتحدة "بأمان" وسنتدخل إذا تطلب الأمر

وقال باول: "النظام المصرفي آمن. تدفقات الودائع في النظام المصرفي استقرت خلال الأسبوع الماضي".

كانت مسألة سلامة تريليونات الدولارات في النظام المصرفي محورا رئيسيا للأسئلة التي طُرحت على باول بعد أن رفعت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.75 و5%.

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