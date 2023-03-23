اقتصاد روسيا
بعد عام من الكتمان.. روسيا تكشف حجم احتياطياتها من الذهب
احتياطيات الذهب بلغت في مطلع الشهر الجاري 2.33 ألف طن بقيمة 135.6 مليار دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
استأنف البنك المركزي الروسي الكشف عن احتياطياته من الذهب، الذي يعد جزءا من احتياطياته الدولية، والتي بلغت في بداية مارس الجاري 74.9 مليون أونصة.
وقال "المركزي" الروسي إن احتياطيات الذهب بلغت في مطلع الشهر الجاري 74.9 مليون أونصة (2.33 ألف طن) بقيمة 135.6 مليار دولار.
مادة اعلانية
وأخر مرة كشف فيها المركزي الروسي عن هذه المعلومات كان منذ حوالي عام في بداية فبراير 2022، حينها بلغت احتياطيات المعدن الأصفر 73.9 مليون أونصة مقابل احتياطيات عند 74.9 مليون أونصة تم تسجيلها مطلع مارس 2023، بحسب وكالة إنترفاكس.
ووفقا للبيانات قام البنك المركزي الروسي برفع حيازته من الذهب بمقدار مليون أونصة (حوالي 31 طنا) في نحو عام، ويأتي ذلك على الرغم من القيود والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو منذ فبراير 2022، لقيام بغزو أوكرانيا.
اقرأ أيضاً
-
بنك إنجلترا يرفع الفائدة 25 نقطة لـ4.25% بعد مفاجآت التضخمالتضخم في المملكة المتحدة قفز بشكل غير متوقع إلى 10.4% سنويًا في فبراير اقتصاد
-
"سمو العقارية" تحقق 87.6 مليون ريال أرباحاً عن العام الماضيارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركة 174% العام الماضي شركات
-
هل أعاد "الفيدرالي" الثقة في المصارف عالمياً؟محمد عبد العال: نسبة رفع الفائدة أظهرت أن النظام المصرفي العالمي آمن أسواق العربية 1230
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية