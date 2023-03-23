بنك إنجلترا يرفع الفائدة 25 نقطة لـ4.25% بعد مفاجآت التضخم

رفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، حيث يصارع التضخم المرتفع المستمر على خلفية المخاوف بشأن النظام المصرفي.

صوتت لجنة السياسة النقدية 7-2 لصالح رفع سعر البنك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، في خطوة متوقعة على نطاق واسع بعد أن أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة قفز بشكل غير متوقع إلى 10.4% سنويًا في فبراير.

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التضخم في بريطانيا يقفز إلى 10.4% خلال فبراير مثيرا دهشة المحللين

كما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء واقترح أن "بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة". وأقرت بالتأثير المحتمل للمشاكل الأخيرة في النظام المصرفي.

رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة السياسى الخاص به بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5%، اليوم الخميس، وفقا لشبكة "CNBC" الأميركية.

تراقب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة والإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس. ظلت المملكة المتحدة معزولة نسبيًا، في حين خفت مخاطر العدوى في الأيام الأخيرة، حيث يرى المحللون إلى حد كبير أن حالات الفشل الفردية هي حوادث لمرة واحدة.