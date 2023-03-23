مصرف الإمارات المركزي يطلق استراتيجية "الدرهم الرقمي"

أطلق مصرف الإمارات المركزي استراتيجية للعملة الرقمية تحت مسمى "الدرهم الرقمي"، ووقع اتفاقيتي شراكة مع شركتي مع "جي42 كلاود" و"آر3" لتدشين تنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية.

وأضاف في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"، اليوم الخميس، أنه اختيار "Cloud G42 "لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم "R3 "الخدمات التكنولوجية في تنفيذ العملة الرقمية.

مادة اعلانية

وذكر المصرف أن هذه الشراكات تأتي بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، منها مشروع "عابر"مع البنك المركزي السعودي في 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود، كما حصل المشروع على جائزة "التأثير العالمي2021 "الممنوحة من قبل مجلة "سنترال بانكينج".

وأشار إلى التشغيل التجريبي لمشروع "الجسر"للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022، والذي تم من خلاله إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية وساهمت هذه المبادرات في جهوزية المصرف المركزي لتنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.

وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية التي يُتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ 12 إلى 15 المقبلة على ثلاث ركائز رئيسية: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، الذي يعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بالإضافة إلي العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية إصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.