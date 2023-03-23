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اقتصاد روسيا

وزارة الاقتصاد: انخفاض التضخم السنوي في روسيا إلى 6%

قالت إن أسعارالخضر والفواكه تسارع انخفاضها

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في مراجعة لوضع الأسعار، أن التضخم السنوي في روسيا تباطأ من 7.65% في الأسبوع السابق إلى 6%، تقريبا خلال الفترة من 14 إلى 20 مارس.

وقالت الوزارة: "بلغ التضخم 0.1%،خلال الأسبوع من 14 إلى 20 مارس 2023، وانخفضت معدلات زيادة الأسعار على أساس سنوي إلى 5.99%".

وأضافت "ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة أسعار الأطعمة، باستثناء الخضر والفواكه، التي تسارع انخفاض أسعارها"حسبما أوردت وكالة " تاس".

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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، أن موسكو تعتزم تعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية حال عدم إحراز تقدم بتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد المبادرة استنادا على التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة والتي تشمل إعادة ربط مصرف "روسيلخوزبنك" بنظام الدفع الدولي "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، ورفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وإعادة تشغيل خط أنابيب مادة الأمونيا من روسيا إلى ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، وإلغاء الحظر المفروض على الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المعنية بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة.

وشدد البيان على أنه "بدون إحراز تقدم في تنفيذ هذه الشروط، والتي كان ينبغي تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، سيتم تعليق مشاركتنا في مبادرة البحر الأسود".

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