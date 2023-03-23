اقتصاد أميركا
يلين: لم يتم النظر في توفير تأمين شامل للودائع
وزيرة الخزانة الأميركية: سيتم حماية ودائع البنوك الأصغر
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إنه لم يتم النظر في توفير تأمين شامل للودائع المصرفية، لكنها أوضحت أنه سيتم حماية ودائع البنوك الأصغر في حال انتقال عدوى الثقة إليها.
وفي سياق آخر، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية من كارثة مالية واقتصادية إذا لم يتم رفع سقف الدين.
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وأكدت يلين أنه يتم التركيز على تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي وزيادة الثقة فيه.
كان رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم بأول، قال إن أموال المودعين "بأمان" في بنوك الولايات المتحدة، فيما يشهد النظام المصرفي العالمي اضطرابات بعد انهيار مصارف أميركية.
وذكّر باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية، بأن النظام المصرفي الأميركي متين، مشددا على أن الاحتياطي الفيدرالي "عازم على أخذ العبر" مما حصل.
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