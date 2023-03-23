"شين شينغ" الصينية تستثمر ملياري دولار في مشروع للصلب في مصر

تعتزم شركة "شين شينغ" المتخصصة في مشروعات إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب، إقامة مشروع في مصر بغرض التصدير، باستثمارات 2 مليار دولار في المنطقة الصناعية التابعة لشركة "تيدا الصينية" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصري، اجتماعًا مساء أمس الأربعاء مع مسؤولي شركتي "تيدا" و"شين شينغ" الصينيتين؛ لاستعراض مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، داخل منطقة "تيدا للتعاون" الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو آيمن، رئيس شركة "تيدا مصر وإفريقيا"، وهي كيجو، رئيس شركة "شين شينغ"، وإبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، ومسؤولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومسؤولي الشركتين، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.

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وعرض هي كيجو، رئيس شركة "شين شينغ" مشروع إنتاج مواسير الزهر والحديد الصلب، والشركة تعتزم استثمار 2 مليار دولار في مصر؛ لإنشاء مشروع مواسير حديد الدكتايل وصناعة الصلب على مساحة إجمالية 1.7 مليون متر مربع، وأنه من المتوقع أن يكون لها قيمة إنتاج سنوية نحو 2.6 مليار دولار، كما أن المشروع سيوفر أكثر من 2100 فرصة عمل.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تتضمن إنتاج مواسير حديد الزهر، باستثمارات 150 مليون دولار، ستقام على مساحة 250 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا، وقيمة إنتاج سنوية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، فيما ستوظف 616 شخصا.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستختص بصناعة الحديد الصلب، المخصص للتصدير، باستثمارات تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، على مساحة 1.45 مليون متر مربع، بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويا، وقيمة إنتاج سنوية تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار أميركي، كما أنها ستوظف 1500 فرد.

وأوضح أنه بانتهاء المرحلتين ستكون مصر مقرا رئيسيا لإنتاج مواسير الزهر، كما يمكنها تصديرها إلى الأسواق المجاورة.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في سد الفجوة في صناعة المواسير الزهر في مصر وإفريقيا، وسيعزز تطوير المنتجات في المواسير المحلية المصرية، وسد فجوة العرض والطلب في سوق مواسير حديد الزهر فضلا عن نقل الخبرة الفنية في هذا المجال المهم.