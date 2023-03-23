"موديز" تغير النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات من مستقرة إلى إيجابية

عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيف الصندوق الائتماني عند الفئة "A1".

يأتي منح "موديز" الصندوق تصنيف "A1" ليعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وعند ربطها بمنهجية التصنيف المعتمدة تؤدي إلى نتيجة "Aa2" حسب تقييم الأداء.

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وقد أخذت "موديز" عدة عوامل في الاعتبار عند إصدارها تصنيف الصندوق، من بينها حجم الأصول تحت الإدارة، المدعومة بالنمو المستدام لعوائد الصندوق الاستثمارية، والجودة العالية لمحفظة الصندوق الاستثمارية، وتنوع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق على الصعيدين المحلي والدولي.

كما أخذت "موديز" بعين الاعتبار مركز الصندوق المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية عالية لتكلفة الفائدة، والسيولة العالية للصندوق.

وقد أصدر صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية الذي تضمن أول إصدار بمدة 100 سنة من صندوق سيادي.

كما تبعها إعلان الصندوق عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية في فبراير 2023، والتي ستستخدم لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشيا مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.