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U.S. Treasury Secretary Janet Yellen testifies about the Biden Administration's FY2024 federal budget proposal before the Senate Finance Committee in the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill on March 16, 2023 in Washington, DC. (AFP)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
أزمة مصرفية

يلين تعد بمزيد من الإجراءات لتأمين الودائع المصرفية وتتوقع انحسار التضخم

قالت إن التخلف عن سداد الديون سيقوض وضع الدولار كعملة الاحتياطي العالمية

واشنطن - رويترز
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس، إنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتأمين ودائع البنوك الأميركية وسط اضطرابات تعصف بالنظام المصرفي في الولايات المتحدة.

وأضافت يلين في كلمة معدة سلفا أمام اللجنة الفرعية للمخصصات المالية في مجلس النواب "استخدمنا، كما قلت، أدوات مهمة للعمل بسرعة لمنع انتقال العدوى. وهذه أدوات بوسعنا استخدامها مرة أخرى".

يلين: لم يتم النظر في توفير تأمين شامل للودائع

وأردفت "الإجراءات القوية التي اتخذناها تضمن أن ودائع الأميركيين آمنة. وبالتأكيد، سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر".

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وفي الجلسة نفسها أيضا، تحدثت الوزيرة عن التضخم الذي قالت إنه قد ينخفض في نهاية المطاف لأن ضغوط سلاسل التوريد تتقلص وكلفة الشحن تنخفض.

وقالت أيضا إن التخلف عن سداد الديون سيقوض وضع الدولار كعملة الاحتياطي العالمية وإن عدم رفع سقف الدين سيؤدي إلى ركود أو ما هو أسوأ.

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