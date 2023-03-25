روسيا تطلب سعرا مرتفعا لصادرات القمح.. ووقف مؤقت محتمل

قال مصدران مطلعان لـ"رويترز"، إن روسيا لا تنوي وقف صادراتها من القمح لكنها تريد من المصدرين أن يدفعوا أسعارا مرتفعة للمزارعين بما يكفي لتغطية متوسط تكاليف الإنتاج.

وأضاف المصدران أن هذا يعني الحفاظ على أسعار تصدير القمح عند 275 دولارا إلى 280 دولارا للطن أو أعلى من ذلك.

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ونقلت صحيفة فيدوموستي الروسية، أن روسيا قد توصي بوقف صادراتها من القمح ودوار الشمس مؤقتا بعد حدوث انخفاض حاد في أسعارهما العالمية خلال الأسابيع الأخيرة.

ونفى المصدران وجود خطة من هذا القبيل.

وقال المصدر الثاني إن روسيا أوصت الشركات المصدرة للقمح بتحديد سعر تصدير القمح بما لا يقل عن 275 دولارا للطن "حتى إشعار آخر".

وأضاف أن الشركات التي لن تلتزم بهذا السعر قد تواجه مشكلات في الحصول على الأوراق اللازمة لتصدير القمح.