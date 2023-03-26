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أزمة مصرفية

كريستين لاغارد تؤكد قوة الوضع المصرفي في منطقة اليورو

جانيت يلين تؤكد مرونة النظام المصرفي الأميركي

دبي - العربية.نت
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أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن الوضع المصرفي في منطقة اليورو قوي على الرغم من الاضطرابات المستمرة في السوق.

وتحدثت لاغارد في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لمناقشة آخر تداعيات أزمة البنوك بعد صفقة لإنقاذ بنك كريدي سويس.

جاء ذلك في وقت تراجع سهم دوتشيه بنك بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات بعد ارتفاع تكلفة التأمين على ديون البنك ضد التخلف عن السداد.

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من جهة أخرى أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن النظام المصرفي الأميركي ما زال سليما ويتمتع بمرونة عالية للتكيف مع التقلبات المالية على الرغم من أن بنوكا عدة في البلاد تعاني من ضغط مصرفي.

يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة يوم الأربعاء الماضي للاجتماع التاسع على التوالي بـ 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى منذ 2007.

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