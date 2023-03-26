أزمة مصرفية
مسؤول بـ"الفيدرالي": الضغوط المصرفية تقرب الولايات المتحدة من الركود
قال إن الضغوط المصرفية ستؤدي إلى أزمة ائتمانية
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قال نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في منيابوليس، إن الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة، واحتمال حدوث أزمة ائتمانية لاحقة تقربان الولايات المتحدة من الركود.
وأضاف اليوم الأحد لشبكة (سي.بي. إس) التلفزيونية: "إنها بالتأكيد تقربنا من الركود أكثر، والشيء غير الواضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق هذه الأزمة الائتمانية ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وهذا شيء نراقبه عن كثب"، وفقا لـ"رويترز".
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