وزيرة المالية السويسرية: كريدي سويس لم يكن لينجو دون تدخل الحكومة

أكدت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر، أن الحكومة اضطرت للتدخل لإنقاذ مجموعة "كريدي سويس" لأن البنك المتعثر لم يكن لينجو وسط أزمة ثقة المستثمرين.

وقالت الوزيرة، إن تأثير الإفلاس غير المنضبط قد يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة تصل إلى ضعف الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا.

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يُشار إلى أن عملية استحواذ "UBS" على "Credit Suisse" والتي دعمتها الحكومة تعرضت لانتقادات واسعة النطاق إلا أن وزيرة المالية أكدت أن الحلول البديلة سيكون لها تداعيات أسوأ على الاقتصاد.