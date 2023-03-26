"هيرميس" للعربية : فرص كبيرة لنمو قطاع الاتصالات السعودي فى إطار رقمنة الاقتصاد

قال عمر ماهر، محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس، إن قطاع الاتصالات فى المملكة العربية السعودية يعيش طفرة كبيرة بسبب التسهيلات والدعم الذي يلقاه من الحكومة لرقمنة الاقتصاد بشكل عام، والطلب كبير جدا بسبب الحالة الاقتصادية الجيدة في المملكة حاليا.

وأوضح فى مقابلة مع قناة "العربية" أن العامل الرئيسي في ارتفاع أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، هو قطاع التجزئة، وعودة السفر بالإضافة إلى جهود الشركة في السنوات الماضية لنشر شبكات الجيل الخامس كانت من العوامل الأساسية لنمو أرباح قطاع التجزئة.

بينما مساهمة قطاع الأعمال في إيرادات "زين" مازالت صغيرة مقارنة بمنافسين آخرين.

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وتوقع ماهر أن تواصل "زين السعودية" النمو في 2023، وقال أعتقد أن الشركة حاليا في موقع قوي من ناحية النمو في إيرادات الخدمات المالية "فينتك" وحققت نموا كبيرا مؤخرا، وهو قطاع واعد والشركة لديها فرصة كبيرة للنمو في هذا القطاع بسبب تركيزها على نوعية العملاء، وأيضا قطاع الأعمال بسبب صغر حجمه لديه فرص للنمو في 2023 وما بعد ذلك.

وارتفع صافي ربح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، بنسبة 157% في 2022، إلى نحو 550 مليون ريال، مقابل 214 مليون ريال في 2021.

ووصفت "زين السعودية" صافي الربح بالأعلى في تاريخها، وأرجعته في بيان على "تداول السعودية"، إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة بلغت 9.1 مليار ريال بزيادة قدرها 15% عن إيرادات العام 2021 البالغة 7.9 مليار ريال، وتعود هذه الزيادة إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس وعودة الزوار الدوليين (للعمرة والأعمال) بعد تخفيف قيود جائحة COVID، بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".