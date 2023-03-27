اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المركزي المصري يثبت سعر الفائدة
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

محللون يتوقعون رفع "المركزي المصري" أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

7 من المحللين توقعوا زيادة قدرها 300 نقطة أساس

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الاثنين، أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25% وعلى الإقراض إلى 19.25% خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك.

وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.

بدء سداد 750 مليار جنيه لشهادات الـ18%.. كيف يتعامل "المركزي" المصري؟ قصص اقتصادية خاص بدء سداد 750 مليار جنيه لشهادات الـ18%.. كيف يتعامل "المركزي" المصري؟

وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير/شباط، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلا إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر/كانون الأول 21.3%، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.

وبعد ذلك الاجتماع، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم قفز إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني و31.9% في فبراير/ شباط، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف. وسجل التضخم الأساسي في فبراير/شباط زيادة قياسية بلغت 40.26%.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري: "التوقف المفاجئ الذي قام به البنك المركزي في فبراير اعتُبر خطأ على نطاق واسع... أثار ذلك المزيد من المخاوف بشأن مصداقية سياسة البنك المركزي".

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما بلغ إجمالا 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.

تسبب الغزو في أزمة طالت قطاع السياحة، كما ارتفعت فاتورة الواردات السلعية واندفع المستثمرون الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المحلية. ومنذ ذلك الحين، تراجعت العملة المصرية بمقدار النصف مقابل الدولار.

وكتب جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: "مع ارتفاع التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن الالتزام بصنع السياسات التقليدية، يحتاج البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاستعادة ثقة المستثمرين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إضراب يصيب قطاع النقل بالشلل في ألمانيا إضراب يصيب قطاع النقل بالشلل في ألمانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط