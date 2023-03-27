اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الليرة السورية
الليرة السورية
اقتصاد سوريا

مصرف سوريا المركزي يرفع الدولار إلى 7200 ليرة بالحوالات والصرافة

تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7750.80 ليرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد.

وقالت وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المصرف مركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية، مقابل اليورو بـ 7750.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بـ 7150 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7693.76 ليرة سورية لليورو الواحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ذي إيكونومي تايمز": روسيا تنقل نفطها عبر 100 ناقلة دون وثائق التأمين "ذي إيكونومي تايمز": روسيا تنقل نفطها عبر 100 ناقلة دون وثائق التأمين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط