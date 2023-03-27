مساعٍ مصرية لرفع حظر استيراد 5 منتجات غذائية في أسواق عالمية

تسعى شركات منتجات غذائية مصرية لرفع الحظر عن صادرات بعض منتجاتها في عدد من الأسواق التصديرية.

وبدأت مفاوضات من قبل الجانب المصري مع السعودية والاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عن تصدير البيض المبستر إليهما، بعد تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها هذه الأسواق من خلال الشركات المنتجة وفقا لتصريحات مصادر لصحيفة "البورصة" المصرية.

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وأضافت المصادر أن الشركات المصرية تبحث مع السعودية إمكانية تصدير عسل النحل المصري "منتج معبأ" وعدم قصره على التصدير غير معبأ كما يحدث حاليًا.

وأشارت إلى اشتراطات كان الاتحاد الأوروبي والسعودية وضعاها للسماح بدخول البيض المبستر إليهما، وفي مقدمتها تحديد المزارع التي يتم الاعتماد عليها، وأن تكون مناطق آمنة خالية من الأوبئة "أنفلونزا الطيور"، فضلا عن تحديد المزارع التي يتم توريد عسل النحل منها للسماح بدخوله إلى المملكة.

وحظرت السعودية استيراد البيض المبستر من مصر في 2019 ضمن قرار اتخذته منذ تفشي مرض إنفلونزا الطيور في 2006.

وقالت هبة عبد الله، مدير التصدير بالشركة الدولية لتجهيز وتعبئة البيض المبستر "ايبكو"، إن السعودية تعتبر من أهم الأسواق المستهلكة له، والسماح بدخول المنتج المصري سيرفع صادراته بشكل ملحوظ، كما سيدفع الشركات لرفع طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المرتفع من المملكة.

وبدأ المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري قبل أيام مناقشات مع شركات إنتاج الألبان والجبن والبيض المبستر والجيلاتين الغذائي لمناقشة التحديات التي تواجهها في تصدير هذه المنتجات لبعض الدول التي تفرض حظرًا على المنتج المصري، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممُول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وسجلت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية في عام 2022 نموا طفيفا بلغت نسبته 0.5%، إذ ارتفعت إلى 4.124 مليار دولار مقابل 4.102 مليار دولار في عام 2021، وفقا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.