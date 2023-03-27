Exness للعربية: الضغوط ستتزايد على البنوك الصغيرة مع تقلبات الأسواق
تزايد احتمالات انخفاض الذهب مع تحسن معنويات المستثمرين
قال وائل مكارم كبير استراتيجي الأسواق في"Exness"إن الأسبوعين الماضيين شهدا تقلبات قوية في أسواق المال خاصة ما يحدث في البنوك ومخاوف المستثمرين من قرارات البنوك المركزية.
أضاف في مقابلة مع " العربية": "أعتقد سنظل نشهد المزيد من التقلبات لأن هذا الشيء من طبيعة الأسواق فحينما توجد مخاوف فأي تقرير من مكان ما سيلقي بمزيد من الضغوطات على الأسواق وهذا الشيء الذي يخلق التقلبات".
توقع أن يبطئ الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع الفائدة خلال العام الجاري لينتهي عند مستوي 5.25 أو 5.5%، لأنه اليوم بوضع مريح أكثر بشأن ما يفعله تجاه الاقتصاد، فمع تراجع أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل فإن ذلك سينعكس بالطبع على أسعار المستهلكين.
وقال إن "Exness" تتوقع أسعار البترول خلال الفترة المقبلة بين 65 و80 دولارا للبرميل ،والعامل المحدد لهذا هو معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن البنوك الصغيرة أصبحت تحت ضغط أكبر مقارنة بالبنوك الكبيرة،وهذا الشيء سيستمر لحين استعادة الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار إلى احتمالات انخفاض الذهب في الفترة المقبلة مع تحسن معنويات المستثمرين.
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