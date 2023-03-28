اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صاحب أعلى دخل مالي في العالم هو الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت الأميركية
أحد محلات سلسلة وول مارت الأميركية - أرشيفية
اقتصاد أميركا

ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين في مارس مخالفا للتوقعات

الأميركيون ما زالوا قلقين بشأن سوق العمل

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي على نحو غير متوقع في مارس/ آذار، لكن الأميركيين صاروا قلقين بعض الشيء بشأن سوق العمل.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لقياس ثقة المستهلكين ارتفع إلى 104.2 نقطة هذا الشهر من 103.4 نقطة في فبراير /شباط.

مادة اعلانية

وكان الموعد النهائي للمسح في 20 مارس آذار أي بعد نحو عشرة أيام من انهيار بنكين أميركيين، وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يصل المؤشر إلى 101.0 نقطة.

قال أتامان أوزيلديريم كبير مديري الاقتصاد لدى كونفرنس بورد "تعكس المكاسب نظرة مستقبلية معززة للمستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما وللأسر التي يبلغ دخلها 50 ألف دولار وأكثر".

وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف "وفيرة" مقابل من يرون عكس ذلك.

وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال 12 شهرا إلى 6.3%، من 6.2%، الشهر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور مباشرة لانطلاق احتجاجات جديدة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد صور مباشرة لانطلاق احتجاجات جديدة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط