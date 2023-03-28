الأردن يعتزم تزويد لبنان بالكهرباء فور أخذ موافقات البنك الدولي

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن الأردن سيزود لبنان بالكهرباء فور أخذ لبنان جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي، ما من شأنه توفير 100 ميغاواط من الكهرباء للبنان.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أن الضغوط الحالية تستوجب تعاونا أكبر مع لبنان ليتجاوز أزمته.

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كان الوزير اللبناني قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وبحث مع الصفدي المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، كما أشاد بجهود الأردن لحل الأزمة السورية، ووقوفه إلى جانب لبنان، بحسب ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".

وفي بداية عام 2022، وقّع وزراء الطاقة والكهرباء في الأردن ولبنان وسوريا اتفاقا لبدء الأردن بتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الكهربائية السورية.