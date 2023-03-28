اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أزمة الكهرباء في لبنان (رويترز)
محطة كهرباء في لبنان
لبنان

الأردن يعتزم تزويد لبنان بالكهرباء فور أخذ موافقات البنك الدولي

الضغوط الحالية تستوجب تعاونا أكبر مع لبنان ليتجاوز أزمته

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن الأردن سيزود لبنان بالكهرباء فور أخذ لبنان جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي، ما من شأنه توفير 100 ميغاواط من الكهرباء للبنان.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أن الضغوط الحالية تستوجب تعاونا أكبر مع لبنان ليتجاوز أزمته.

مادة اعلانية

كان الوزير اللبناني قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

مصرف لبنان يعلن عملية "مفتوحة" لبيع الدولار بسعر 90 ألف ليرة اقتصاد مصرف لبنان مصرف لبنان يعلن عملية "مفتوحة" لبيع الدولار بسعر 90 ألف ليرة

وبحث مع الصفدي المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، كما أشاد بجهود الأردن لحل الأزمة السورية، ووقوفه إلى جانب لبنان، بحسب ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".

وفي بداية عام 2022، وقّع وزراء الطاقة والكهرباء في الأردن ولبنان وسوريا اتفاقا لبدء الأردن بتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الكهربائية السورية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور مباشرة لانطلاق احتجاجات جديدة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد صور مباشرة لانطلاق احتجاجات جديدة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط