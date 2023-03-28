البنك الدولي
البنك الدولي: توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بـ 2.2% بحلول 2030
توقع البنك تراجعاً حاداً في نمو اقتصاد الدول النامية حتى 2030
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توقع البنك الدولي، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.2% بحلول عام 2030.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن هذا التراجع في النمو يشمل الدول الأكثر تقدما وتلك النامية والناشئة على حد سواء.
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وعزا البنك توقعاته السلبية إلى تبعات جائحة كورونا وتأثيرها على تعليم الأطفال والمراهقين وعلى الاقتصاد على المدى الطويل، بالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات التعامل التجاري الدولي.
وأضاف التقرير أن الاقتصادات النامية ستسجل انخفاضا حادا في النمو الاقتصادي بنفس القدر من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد.
وتوقع البنك الدولي أن يكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.
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