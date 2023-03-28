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البنك الدولي

البنك الدولي: توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بـ 2.2% بحلول 2030

توقع البنك تراجعاً حاداً في نمو اقتصاد الدول النامية حتى 2030

دبي - العربية.نت
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توقع البنك الدولي، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.2% بحلول عام 2030.

وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن هذا التراجع في النمو يشمل الدول الأكثر تقدما وتلك النامية والناشئة على حد سواء.

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وعزا البنك توقعاته السلبية إلى تبعات جائحة كورونا وتأثيرها على تعليم الأطفال والمراهقين وعلى الاقتصاد على المدى الطويل، بالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات التعامل التجاري الدولي.

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وأضاف التقرير أن الاقتصادات النامية ستسجل انخفاضا حادا في النمو الاقتصادي بنفس القدر من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد.

وتوقع البنك الدولي أن يكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.

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