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اقتصاد بريطانيا

بريطانيا تراجع قوانين لرصد ممارسات خاطئة في أماكن العمل

بريطانيا من أوائل الدول في العالم التي طورت إطارا للإبلاغ عن المخالفات

دبي - العربية.نت
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أطلقت بريطانيا مراجعة لقوانين الإبلاغ عن المخالفات أو ما يعرف بـ"whistleblowing" لمعرفة فعالية القواعد الحالية في السماح للعمال بالتحدث عن تجاوزات في الشركات التي يعملون فيها وحمايتهم عندما يريدون الإفصاح عنها.

يهدف إطار العمل الخاص بالإبلاغ عن المخالفات لحماية الأشخاص الذين "يطلقون صفارة" للتحذير من ممارسات خاطئة في أماكن العمل.

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كما يهدف إلى معالجة الجرائم الاقتصادية وظروف العمل غير الآمنة.

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وتعد بريطانيا من أوائل الدول في العالم التي طورت إطارا للإبلاغ عن المخالفات.

وستجمع المراجعة المعلومات من المبلغين عن المخالفات والجمعيات الخيرية وأرباب العمل والمنظمين، وستسمر مراجعة قوانين الإبلاغ عن المخالفات حتى خريف العام الجاري.

ويأتي السبب الأساسي وراء إطلاق المراجعة هو زيادة قوية في البلاغات خلال جائحة كوفيد، بالإضافة إلى إقرار الاتحاد الأوروبي لمنظومة جديدة محكمة لحماية المبلغين عن المخالفات.

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