اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إحدى مزارع القمح في أوكرانيا (فرانس برس)
إحدي مزارع القمح فى أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب 17.7% في الموسم الجاري

صادرات الحبوب في مارس الجاري بلغت 4.63 مليون طن حتى أمس

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت 17.7% في موسم 2022-2023 الجاري إلى 36.9 مليون طن حتى 27 مارس /آذار الجاري مما يعكس انخفاض إنتاج المحاصيل والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت 44.8 مليون طن من الحبوب في الفترة نفسها من العام الماضي.

مادة اعلانية

وشملت صادرات الموسم الحالي الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي وينتهي في يونيو/حزيران القادم نحو 12.6 مليون طن من القمح، و21.7 مليون طن من الذرة، و2.27 مليون طن من الشعير.

وأضافت الوزارة أن صادرات الحبوب في مارس آذار الجاري بلغت 4.63 مليون طن حتى أمس الاثنيين وفقا لـ"رويترز".

الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية  أسواق المال عملات الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية 

وبعد حصار استمر قرابة ستة أشهر بسبب الغزو الروسي العام الماضي، عادت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود للعمل في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وتشير الترجيحات إلى انخفاض إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي من كبار منتجي الحبوب ومصدريها، لنحو 53 مليون طن في 2022 مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021.

وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج أوكرانيا من الحبوب إلى 44.3 مليون طن في 2023، منها 16.6 مليون طن من القمح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور مباشرة لانطلاق احتجاجات جديدة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد صور مباشرة لانطلاق احتجاجات جديدة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط