مصر توقع اتفاقية بقيمة 335 مليون دولار مع هيئة التعاون الدولي اليابانية
معيط: الاتفاق يدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة لأفراد الأسرة
وقعت مصر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الاتفاق التنفيذي للتمويل الإنمائي الميسر" قيمته نحو 44 مليار ين ياباني أي ما يعادل 335.5 مليون دولار أميركي.
وقال محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاتفاق جاء لدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة.
أكد الوزير خلال توقيع الاتفاق مع وكاتو كين رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في مصر وبحضور السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، وشينو ماساو كبير ممثلي مكتب "جايكا" بمصر، أن الاتفاق يُعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني؛ تسهم فى تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي.
وأوضح أن الاتفاق يساعد الحكومة في الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبع المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أكد الوزير حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من التجربة اليابانية في شتى المجالات خاصة القطاع الصحي، لافتًا إلى أنه من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى (السويس، وأسوان، وجنوب سيناء) قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقي المحافظات تباعًا.
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