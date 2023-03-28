الأجيال القادمة للاستشارات: بورصة الكويت هبطت 3.5% بسبب "svb"
الشهري: معاناة القطاع البنكي والمالي ستستمر
انخفض مؤشر بورصة الكويت الأول 4.5% منذ بداية العام، وبنسبة 3.5% منذ بداية مارس الجاري.
وقال عيد الشهري مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات بالكويت إن سبب هذا الانخفاض بنك "سيلكون فالي"، بعدما أفصحت مجموعة بيت التمويل الكويتي عن حجم انكشافها على سيليكون فالي بنك بنحو 400 ألف دينار كويتي.
وهذا الحدث هبط بسهم بيت التمويل الكويتي 4%، وانخفض المؤشر الأول كله 4% في ذات اليوم.
وكان هناك خوف وهلع في السوق غير منطقي لأن انخفاض 4% من قيمة "بيت التمويل"، لا تعادل أبدا 400 ألف دينار قيمة انكشاف المؤسسة على بنك سيليكون فالي.
وتوقع الشهري استمرار معاناة القطاع البنكي والمالي في بورصة الكويت، بينما قطاع الاتصالات سيكون أداؤه جيدا، ويمكن أن يشهد توزيعات ومن ثم فإن القطاع جاذب للمستثمرين.
واستبعد الشهري أن تظهر نتائج أعمال الشركة المدرجة في بورصة الكويت حالات لانكشاف على بنوك أجنبية تعاني من أزمة مثل سيلكون فالي أو غيره.
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