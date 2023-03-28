"بلاك روك" يتوقع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

توقع بنك الاستثمار "بلاك روك" مواصلة الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة على الرغم من أن المتداولين يراهنون على خلاف ذلك.

ويفضل أكبر مدير مالي في العالم السندات المرتبطة بالتضخم وهي الأوراق المالية التي توفر حماية من ارتفاع الأسعار وسط رهانه بأن الأسواق مخطئة في توقعاتها بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بتخفيض الفائدة وسط مخاوف من توجه الاقتصاد نحو الركود.

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وتعطي البيانات الاقتصادية الأخيرة مصداقية لوجهة نظر "بلاك روك" بعد ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في فبراير، بينما أظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة يوم الأربعاء الماضي للاجتماع التاسع على التوالي بواقع 0.25% إلى أعلى مستوى منذ 2007.