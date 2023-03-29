اقتصاد السعودية
ارتفاع إنفاق السعوديين على السفر للخارج 310% في الربع الرابع
ميزان المدفوعات: 7.16 مليار دولار إنفاق السعوديين بالخارج
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ارتفع إنفاق السعوديين على السفر في الخارج بنسبة 310% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 7.16 مليار دولار، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.
فيما ارتفع بنسبة 1348% مقارنة بعام 2020، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي السعودي.
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وشكل الإنفاق في الخارج خلال نفس الفترة من عام 2022 نحو 74% من رصيد الخدمات في الحساب الجاري، ارتفاعا من 45% في عام 2021 و28% في عام 2020.
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