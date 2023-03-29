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الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن
أزمة مصرفية

بايدن: الأزمة المصرفية "لم تنته بعد"

مسؤول بالفيدرالي: "بنك سيليكون فالي أقدم على إجراءات بالغة السوء"

واشنطن – رويترز
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إنه يفعل كل ما هو ممكن لعلاج الأزمة المصرفية لكن الأمر "لم ينته بعد".

ولدى سؤاله عما إذا كانت إدارته لن تتخذ أي إجراء تنفيذي آخر لمعالجة الأمر، قال بايدن "لا، لم ينته الأمر بعد. نحن نراقب عن كثب".

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وانهار بنك سيليكون فالي وبعده بأيام بنك سيغنتشر مما أدى لتراجع كبير في ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي الذي هوت أسهمه وثارت مخاوف من حدوث أزمة مالية شاملة.

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وأسهمت صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري، الأسبوع الماضي، وإعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز يوم الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي، في استعادة بعض الهدوء للأسواق، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من المزيد من المشكلات الكامنة في النظام المالي.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال مايكل بار مسؤول الإشراف المصرفي بالبنك المركزي الأميركي أمام لجنة بمجلس الشيوخ إن بنك سيليكون فالي أقدم على إجراءات بالغة السوء فيما يتعلق بإدارة المخاطر قبل انهياره.

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