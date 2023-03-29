الأنظار تترقب اجتماع "المركزي" المصري وتوقعات بقرار مفاجئ

قالت مراسلة العربية بالقاهرة فهيمة زايد إن مؤسسات دولية تتوقع ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري بمعدلات تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس ، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة التى تجاوزت 40% فى فبراير الماضي.

ويتوقع محللون ماليون ومراكز بحثية مصرية أن يكون رفع الفائدة خيار أساسي أمام البنك المركزي المصري بمعدل يصل إلى 200 نقطة أساس.

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ذكرت أن محللين يرون أن البنك المركزي المصري كثيرا ما يخالف التوقعات وفي سبتمبر الماضي قرر رفع الاحتياطي الإلزامي الذي تودعه لديه البنوك من 14% ، إلى 18% وهو إجراء للتحكم فى السيولة دون رفع الفائدة .

وأوضحت زايد أن المركزي قال حينها إن رفع الفائدة لا تظهر نتائجه إلا بعد 8 أشهر، ومن ثم توجد توقعات بأن يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة فى اجتماع غد الخميس نظرا لأن رفع الفائدة له آثاره السلبية على الاقتصاد المصري.

وذكرت أن معدلات التضخم فى مصر يتحكم فيها سعر صرف الجنيه بشكل أكبر، وتوجد توقعات مؤسسات دولية بتخفيض للجنيه بعد وجود سعرين لصرفه أحدهما رسمي والآخر غير رسمي.

أشارت إلى أن رفع الفائدة بمعدل 1% فقط يعني تحميل الموازنة العامة للدولة المصرية نحو 32 مليار جنيه في تكلفة الدين العام المحلي.

ويمكن أن يعاني القطاع الخاص من رفع الفائدة على الإقراض بالتالي توجد احتمالات لتثبيت أسعار الفائدة.

وأوضحت أن الشهر الجاري يشهد مراجعة من صندوق النقد الدولي للاتفاق الموقع مع مصر في أواخر العام الماضي وربما تمثل تلك المراجعة ضغوطا على المركزي المصري بشأن سعر الفائدة لأن الصندوق طالب السلطات المصرية بالتشديد النقدي لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولكن قد تحدث مفاوضات مع الصندوق بشأن تلك الخطوة أو اقتراحات من جانب المركزي المصري، وبالتالي فكل الخيارات مطروحة أمام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غدا.

وذكرت مراسلة "العربية" أن ارتفاعات البورصة المصرية مؤخرا والتي حدثت أيضا خلال الربع الأخير من العام الماضي كانت رد فعل لانخفاض الجنيه وما يتبع ذلك من تأثير على الأصول، لكن فى الفترة الأخيرة حدث تراجع لمؤشر البورصة الرئيسي إلى ما دون 16 ألف نقطة.

وأشارت إلي أن محلليين فى السوق المصرية يرون أن صعود البورصة المصرية حاليا رغم توقعات زيادة الفائدة يأتي على إثر ترجيحات بخفض جديد للجنيه فيقبل المستثمرون على الشراء للاستفادة من رخص الأصول فى البورصة المصرية.