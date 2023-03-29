بايدن يستهل حملته المتوقعة للترشح مجدداً للرئاسة بالترويج للاقتصاد

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن شعارات جديدة، الثلاثاء، مروجا لما وصفه بأنه انبعاث التصنيع في الولايات المتحدة الذي يتوقع أن يكون محور حملته للترشح مجددا للرئاسة، محذرا في الوقت ذاته الجمهوريين من أي محاولة للإضرار بالاقتصاد.

وقال بايدن في مصنع "وولفسبيد" في دورهام بولاية نورث كارولينا المخصص لأشباه الموصلات والذي أعلن مؤخرا عن توسعة بقيمة 5 مليارات دولار، "كنت مصمما على إعادة الصناعات إلى هذا البلد مجددا، ولبناء قدرة تصنيعية أميركية".

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ومنذ تولي منصبه عام 2021، كان في صلب أولويات بايدن تعزيز قدرات الولايات المتحدة في مجال إنتاج المكونات الصغيرة عالية التقنية التي تدخل في تصنيع معظم الأجهزة الحديثة.

وافتتحت زيارة بايدن لهذا المصنع ما وصفه البيت الأبيض بأنها جولة "الاستثمار في أميركا" التي تستغرق ثلاثة أسابيع وتتضمن زيارة كبار المسؤولين لنحو 20 ولاية للترويج للوظائف التي أضافتها مصانع أشباه الموصلات وغيرها التي عززتها حوافز حكومية ضخمة، بحسب ما أفادت "فرانس برس".

ووفقا للبيت الأبيض، تم الإعلان عن أكثر من 435 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في عهد بايدن، نحو نصفها في شركات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، والنصف الآخر في أشباه الموصلات.

وأكد بايدن الذي لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية عام 2024 لكنه أرسل إشارات واضحة حول ذلك "إذا استثمرنا في أميركا، يمكننا تغيير مستقبل البلاد".

ويتناقض تفاخر بايدن بشأن الاقتصاد مع اتهامات الجمهوريين له بأنه مسؤول عن التضخم المرتفع بلا هوادة.

واعتبرت رونا ماكدانيل رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في بيان أن بايدن "منفصل عن الواقع"، ووصفت جولته بأنها "جولة إفلاس أميركا".

لكن بايدن انتقد في خطابه في نورث كارولينا رفض الجمهوريين رفع سقف الاستدانة، وهو عادة إجراء روتيني من قبل الكونغرس.

وقال بايدن "إنهم يعرضون اقتصادنا للخطر من خلال التهديد برفض دفع ما يترتب على أميركا".

وكتب الجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء إلى بايدن متهما إياه "برفض التفاوض على أي تغييرات ذات مغزى في الإنفاق الحكومي الخارج عن السيطرة".

ورد بايدن في رسالة حض فيها مكارثي على نشر أي مقترح موازنة "حتى نتمكن من إجراء محادثة معمّقة".

وشدد بايدن على أن أي نقاش مستقبلي بشأن الموازنة يجب أن يأتي توازيا مع الموافقة المباشرة على رفع حد سقف الدين الحالي، حتى لا تتخلف الحكومة عن السداد مع نفاد الأموال هذا الصيف.

وكتب بايدن في الرسالة المنشورة على حسابه على تويتر "يجب أن تكون المحادثات منفصلة عن اتخاذ الكونغرس إجراءً سريعا بموجب التزامه الأساسي بدفع فواتير الأمة وتجنيبها كارثة اقتصادية".