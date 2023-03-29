"موانئ أبوظبي" تطلق خدمة ملاحية جديدة مع قطر والكويت

أعلنت مجموعة "موانئ أبوظبي" عن إطلاق خدمة ملاحية أسبوعية تعزز الربط التجاري واللوجستي، وتُيسّر حركة التجارة مع دولتي قطر والكويت، إضافةً إلى تخصيص خدمة مجانية لشحن البضائع القادمة عن طريق وسائل النقل البري خلال شهر رمضان.

وقالت "موانئ أبوظبي" في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم شحن البضائع عبر سفن نقل الحاويات بين ميناء خليفة وميناء حمد في قطر وميناءي الشويخ والشعيبة في الكويت.

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ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة بين ميناء خليفة في دولة الإمارات وموانئ حمد والشويخ والشعيبة، بعد إطلاق خدمة ملاحية لشحن البضائع المدحرجة إلى ميناء الشويخ في دولة الكويت عبر ميناء خليفة.

ومؤخرا، وافقت مصر على عدد من المشروعات الجديدة التي ستتم بالشراكة مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" والشركات التابعة لها، بضخ استثمارات جديدة داخل الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.