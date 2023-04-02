اقتصاد
العراق والأردن يطرحان عطاء دولياً لاستقطاب مطور "لمدينة اقتصادية مشتركة"
إطلاق مدينة اقتصادية مشتركة بين البلدين على مساحة 22 كلم مربع
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ذكر التلفزيون الأردني، اليوم الأحد، أن الأردن والعراق طرحا دعوة عطاء دولي استقطاب مطور للمدينة الاقتصادية المشتركة والمقرر إقامتها على الحدود بينهما بمساحة 22 ألف دونم (22 كيلومترا مربعا).
وأضاف أن دعوة العطاء تشمل إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها.
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وكشفت إعلان العطاء التفصيلي الذي نشره التلفزيون في حسابه على تويتر أن الدعوة صادرة عن الشركة العراقية الأردنية للصناعة، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
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