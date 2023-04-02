باكستان تسجل أعلى معدل تضخم في تاريخها مارس الماضي

سجل معدل التضخم في باكستان ارتفاعاً قياسياً خلال شهر مارس الماضي ليسجل أعلى نسبة في تاريخ البلاد.

وأوضح مكتب الإحصاءات الباكستاني في بيان اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد قفز إلى نسبة قياسية في مارس مسجلاً 35.37% على أساس سنوي.

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وأضاف المكتب أن معدل التضخم تجاوز النسبة المسجلة في فبراير وهي 31.5% وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والنقل بما يصل إلى 50% على أساس سنوي وفقا لـ" واس".

وأشار إلى أن بيانات التضخم الحالية هي الأعلى على الإطلاق على أساس سنوي منذ بدء تسجيل بيانات التضخم الشهرية في السبعينيات.

ويعاني اقتصاد باكستان وهي خامس دولة في العالم في عدد السكان، من أزمة سياسية مستمرة، مع انخفاض الروبية وتضخم بمستويات لم تشهدها منذ عقود، إلى جانب صعوبات متكررة في سداد ديونها الضخمة.

وبلغت احتياطات النقد الأجنبي لباكستان أدنى مستوياتها، ما يشكل تهديدا بالتخلف عن السداد،كما زادت الفيضانات المدمرة الصيف الماضي والنقص الكبير في الطاقة من الضغوط.

ودعا صندوق النقد الدولي خصوصا إلى زيادة سعر البترول والغاز والكهرباء لمعالجة المشكلة الهيكلية المتمثلة في "الدين الدائري" لقطاع الطاقة، وتقليص عجز الميزانية وإنهاء الإعفاءات من رسوم على الصادرات وتحسين جمع الضرائب، على حد قول مصدر حكومي باكستاني.