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اقتصاد

"ستاندرد أند بورز" ترفع النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية

أكدت تصنيفها عند "BB/B"

دبي - العربية.نت
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رفعت وكالة ستاندرد أند بورز، النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة وأكدت تصنيفها عند "BB/B".

وأوضحت الوكالة أن الحكومة العمانية تجري إصلاحات في ميزانيتها، وتنمية الاقتصاد وفي سداد الديون، حيث تراجعت نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% في 2022 من 60% في 2021.

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كما تتوقع ستاندرد أند بورز استمرار الزخم في إصلاحات الحكومة العمانية للموازنة والاقتصاد في 2023-2026.

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وتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نحو 2.5% سنويا في المتوسط بين 2023-2026.

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