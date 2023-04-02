اقتصاد
"ستاندرد أند بورز" ترفع النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية
أكدت تصنيفها عند "BB/B"
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رفعت وكالة ستاندرد أند بورز، النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة وأكدت تصنيفها عند "BB/B".
وأوضحت الوكالة أن الحكومة العمانية تجري إصلاحات في ميزانيتها، وتنمية الاقتصاد وفي سداد الديون، حيث تراجعت نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% في 2022 من 60% في 2021.
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كما تتوقع ستاندرد أند بورز استمرار الزخم في إصلاحات الحكومة العمانية للموازنة والاقتصاد في 2023-2026.
وتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نحو 2.5% سنويا في المتوسط بين 2023-2026.
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