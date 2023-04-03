تخفيض توقعات نمو اقتصاد الصين إلى 3.8% في الربع الأول من 2023

خفضت مجموعة "ING" توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول 2023 إلى 3.8% من 4.5% وسط ضعف الطلب على صادرات البلاد.

وأشارت المجموعة إلى توقعات بتحسن الناتج المحلي بالإجمالي في الربع الثاني من هذا العام.

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وأضافت المجموعة أن الحكومة الصينية قد تزيد من الحوافز المالية، لدعم الاقتصاد في البلاد.

الجدير بالذكر أن الصين تهدف لنمو الاقتصاد 5% هذا العام، بعد أن نما 3% في 2022.

كان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، قال إن نمو بلاده يشهد "زخما قويا" رغم الظروف الدولية الصعبة، متعهدا بدعم الشركات التي أثقلت كاهلها سياسة صفر كوفيد.

وقال تشيانغ: "إن زخم النمو الاقتصادي الصيني ووضعه قويان". وأضاف أن "الوضع في مارس/آذار سيكون أفضل مما كان عليه في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط" في إشارة إلى التخلي نهاية عام 2022 عن القيود الصارمة لمكافحة كوفيد التي أثرت بشدة على الاقتصاد.

ووضعت الحكومة الصينية هدف نمو لهذا العام بلغ "حوالي 5%"، وهو الأضعف منذ عقود، فيما أشارت إلى أنه "لن يكون من السهل" بلوغه.