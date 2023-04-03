لأول مرة في مصر أسعار الأرز الشعير تصل 20 ألف جنيه للطن

سجلت أسعار الأرز الشعير في مصر، زيادات جديدة ليسجل الطن عريض الحبة 20 ألف جنيه، و19 ألف جنيه للطن رفيع الحبة.

وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الأسعار ارتفعت تدريجيًا حتى وصلت إلى 20 ألف جنيه، والكميات التي تعاقدت عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي 50 ألف طن كمية غير كافية لتهدئة السوق وضبط الأسعار.

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وأشار إلى أنه اقترح على الوزارة استيراد كميات تصل 100 ألف طن من الأرز لتهدئة السوق بجانب قيام القطاع الخاص باستيراد كمية 70 ألف طن، لكن الأخير استورد كميات لا تتجاوز 30 ألف طن وفقا لتصريحاته لصحيفة "البورصة" المصرية.

وأضاف أن المعروض من الأرز انخفض بشكل كبير ولا يوازي حجم الطلب المتزايد حاليًا، الأمر الذي تسبب في زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن حجم الاستهلاك الشهري من الأرز يقدر بنحو 300 ألف طن شهريًا.

وقال مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز السابق، إن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز الشعير، منها شح المعروض منه بجانب إعلان وزارة الزراعة عن المساحات المنزرعة خلال الموسم المقبل، وبدء موسم زراعة الأرز، وحاجة المزارعين إلى التقاوي التي ارتفعت أسعارها أيضًا لتصل إلى 25 ألف جنيه للطن للموسم الحالي مقابل 8 آلاف جنيه العام الماضي.

حددت وزارة الزراعة المصرية، المساحات المستهدف زراعتها بمحصول الأرز خلال الموسم الحالي بمساحة 724.2 ألف فدان.

أوضح مصطفى عبد الجواد، عضو شعبة الأرز، بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن السلاسل التجارية أوقفت استلام الأرز مع زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنه يورد للعديد من السلاسل التجارية مثل "مترو وخير زمان وكازيون والعثيم وبيم وكارفور"، و كانت الأسعار التي يورد بيها الأرز الأبيض تتراوح بين 27 و28 جنيها للكيلو، بينما في الوقت الحالي تجاوزت 32 جنيها للكيلو.

أشار إلى دخول كميات من الأرز المستورد للسوق المصري ولكنها لا تتجاوز 10 آلاف طن، وسعر الأرز المستورد للمستهلك 21 و22 جنيهًا لكن التجار مع ارتفاع أسعار الأرز المصري حددوا سعرا مرتفعا للمستورد عند 26 جنيهًا للكيلو.

وقال عزت عزيز عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأرز الأبيض حاليا جملة 28 جنيها للكيلو بينما يصل السعر للمستهلك 30 و32 جنيها للكيلو، وهذه الأسعار قابلة للزيادة في ظل عدم وفرة الأرز الشعير مع وجود طلب.