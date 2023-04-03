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تركيا - مصانع - عمال 2
أحد المصانع في تركيا
اقتصاد تركيا

مؤشر: قطاع التصنيع في تركيا واصل النمو في مارس

بدعم من تزايد كل من الطلبيات الجديدة والإنتاج رغم استمرار التداعيات التي خلفتها الزلازل المدمرة

إسطنبول - رويترز
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واصل نشاط المصانع التركية النمو في مارس/آذار مع تزايد كل من الطلبيات الجديدة والإنتاج رغم استمرار التداعيات التي خلفتها الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في فبراير/شباط على القطاع.

ووفقا لغرفة الصناعة في إسطنبول وستاندرد اند بورز جلوبال فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.9 الشهر الماضي مقابل 50.1 في فبراير/شباط، ليظل فوق عتبة 50 نقطة الذي تفصل بين النمو والانكماش.

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وفي بعض الأحيان ساهمت جهود إعادة الإعمار في دعم الإنتاج.

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وأظهر مسح المؤشر أن الطلبيات الجديدة عادت إلى النمو للمرة الأولى في عام ونصف، مع نمو قوي في الأنشطة التجارية على مدار الشهر وتسارع طلبات التصدير.

وقالت لجنة المسح إنه على الرغم من ارتفاع طلبات الإنتاج فقد تراجع التوظيف للمرة الأولى في خمسة أشهر، لأسباب من بينها قانون التقاعد المبكر الجديد.

وأضافت أن تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج ارتفعت بشكل حاد الشهر الماضي وسط صعود تكاليف المواد الخام وضعف العملة وزيادة الأجور.

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