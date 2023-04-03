اقتصاد السعودية
اتفاقية بين وزارة الاستثمار و"هوتباك" لإنشاء مشروع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
قيمة المشروع تقدر بمليار ريال على مدى 7 سنوات
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وقعت وزارة الاستثمار السعودية اتفاقية استثمارية مع شركة "هوتباك"، لإنشاء أحد أكبر مشاريع صناعة التعبئة والتغليف المتخصص للمواد الغذائية بالمملكة، لتصنيع منتجات متنوعة منها ما هو صديق للبيئة وقابل لإعادة التدوير والتحلل.
وأضافت الوزارة في حسابها على تويتر، أن قيمة المشروع تقدر بإجمالي مليار ريال على مدى 7 سنوات، مع خطط مستقبلية للعمل على استغلال بعض أنواع المخلفات الزراعية لتكون أحد مكونات المواد الخام الأساسية لمدخلات التصنيع والإنتاج.
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