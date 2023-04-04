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تيك توك

دولة جديدة تحظر "تيك توك" على الأجهزة الإلكترونية الحكومية

تحالف "خمسة عيون" الاستخباراتي يحظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية

سيدني – فرانس برس
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أعلنت أستراليا يوم الثلاثاء أنها ستحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الغربية التي سبقتها إلى هذا الإجراء ضد التطبيق المملوك من شركة صينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، إن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه "في أقرب وقت ممكن عمليا".

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وأستراليا هي آخر عضو في تحالف "خمسة عيون" الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، يقوم بفرض حظر حكومي على تيك توك.

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واتخذت فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة.

وحذر خبراء الأمن الإلكتروني من إمكان استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.

وأرجع تيك توك الحظر إلى "كراهية الأجانب"، لكنه أقر في ديسمبر من العام الماضي بجمع بيانات للتجسس على صحافيين.

وكانت العديد من الدوائر الحكومية حريصة في البداية على استخدام تيك توك كوسيلة للتواصل مع شرائح ديموغرافية صغرى من الصعب الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام التقليدية.

وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستنزع كاميرات المراقبة الصينية الصنع من مكاتب السياسيين بسبب مخاوف أمنية.

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