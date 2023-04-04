صادرات تركيا إلى روسيا تقفز 262% في مارس على أساس سنوي

ذكرت رابطة المصدرين الأتراك اليوم الثلاثاء أن صادرات البلاد إلى روسيا قفزت بنسبة 262% على أساس سنوي في مارس/ آذار الجاري بما يعكس الزيادة الكبيرة في التجارة الثنائية منذ أدى غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي إلى فرض عقوبات غربية على موسكو.

وتعارض تركيا الحرب لكنها تعارض العقوبات الغربية أيضا، وذكر مسؤول كبير في مجال التصدير ودبلوماسي أن تركيا أوقفت الشهر الماضي عبور السلع والبضائع المشمولة بعقوبات غربية إلى روسيا بعد ضغوط متزايدة على أنقرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقا لوكالة "رويترز".

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