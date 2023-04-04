اقتصاد تركيا
صادرات تركيا إلى روسيا تقفز 262% في مارس على أساس سنوي
أنقرة تعارض الحرب والعقوبات أيضا
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت رابطة المصدرين الأتراك اليوم الثلاثاء أن صادرات البلاد إلى روسيا قفزت بنسبة 262% على أساس سنوي في مارس/ آذار الجاري بما يعكس الزيادة الكبيرة في التجارة الثنائية منذ أدى غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي إلى فرض عقوبات غربية على موسكو.
وتعارض تركيا الحرب لكنها تعارض العقوبات الغربية أيضا، وذكر مسؤول كبير في مجال التصدير ودبلوماسي أن تركيا أوقفت الشهر الماضي عبور السلع والبضائع المشمولة بعقوبات غربية إلى روسيا بعد ضغوط متزايدة على أنقرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقا لوكالة "رويترز".
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
توقيع اتفاق نهائي بين العراق وإقليم كردستان لاستئناف صادرات النفطاستئناف تصدير النفط من شمال العراق خلال ساعات طاقة
-
"نادك" توصي بزيادة رأس المال بملياري ريال عبر طرح أسهم حقوق أولويةتستهدف التحول إلى شركة غذائية متكاملة والوصول إلى حجم مبيعات 6 مليارات ريال شركات
-
بنك "ساب" يعتزم إطلاق هوية جديدة وتغيير اسمه التجاريتغيير اسم "ساب" إلى البنك السعودي الأول شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية