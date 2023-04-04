اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المغرب (رويترز) اقتصاد مناسبة
المغرب (رويترز)
اقتصاد المغرب

صندوق النقد يوافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته 5 مليارات دولار

الصندوق: المغرب يتعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي

واشنطن – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين، إن مجلس إدارته وافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو 5 مليارات دولار على مدى عامين.

وأضاف أن السلطات المغربية كانت قد عبرت عن نيتها التعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي.

مادة اعلانية

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مديرته العامة ستوصي بالموافقة على طلب تلقّته الهيئة المالية من المغرب للاستفادة من تمويل بقيمة 5 مليارات دولار عبر "خط الائتمان المرن"، وذلك في ظل ارتفاع المديونية العامّة للمملكة.

المغرب يفرض قيودا على تصدير الطماطم لكبح ارتفاع الأسعار محليا اقتصاد اقتصاد المغرب المغرب يفرض قيودا على تصدير الطماطم لكبح ارتفاع الأسعار محليا

وقالت الهيئة المالية في بيان إنه "بالنظر إلى ما يتمتّع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب".

وجاء طلب الرباط بعيد شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان شطب المغرب من تلك القائمة شرطاً أساسياً لاستفادة المملكة من "خط الائتمان المرن".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قبل ساعات من قضية الممثلة.. كشف مفاجآت بقضية وثائق منزل ترمب السرية قبل ساعات من قضية الممثلة.. كشف مفاجآت بقضية وثائق منزل ترمب السرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط