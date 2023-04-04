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اقتصاد

"المركزي" الأسترالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6%

قد يضطر البنك لرفع أسعار الفائدة مجددا بسبب التضخم

دبي - العربية.نت
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أبقى البنك المركزي الأسترالي على معدلات أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6%، وسط علامات على انخفاض الاستهلاك وتباطؤ التضخم الشهري في البلاد.

وأوضح البنك الاحتياطي الأسترالي أنه قد يضطر لرفع أسعار الفائدة مجددا وذلك لضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

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وأشار إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر يوفر مزيدًا من الوقت لتقييم الوضع الاقتصادي في بيئة يسودها حال من عدم اليقين.

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كان البنك المركزي الأسترالي قد رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في مارس الماضي، مشيرا حينئذ إلى أن تشديد السياسة النقدية في المستقبل سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

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