اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.447 مليار دولار في مارس

مقابل 34.352 مليار دولار في فبراير

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار في مارس 2023، مقابل 34.352 مليار دولار في فبراير.

كان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

مادة اعلانية

وجاء في بيان الصندوق أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.

وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لائحة اتهامات ترمب بدون مفاجآت.. ووول ستريت جورنال تتحدث عن شيء مفقود في اللائحة لائحة اتهامات ترمب بدون مفاجآت.. ووول ستريت جورنال تتحدث عن شيء مفقود في اللائحة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط