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اقتصاد البحرين

البحرين تعين بنوكا لإصدار مزمع لصكوك وسندات دولارية

الصكوك لأجل 7 سنوات والسندات 12 عاما

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء أن البحرين عينت مجموعة من البنوك لترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار تشمل شريحة من السندات الإسلامية علاوة على سندات تقليدية.

وجاء في وثيقة لأحد البنوك أن بنوك إيه.بي.سي وسيتي وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان والبحرين الوطني وستاندرد تشارترد سترتب اتصالات مع المستثمرين اليوم الأربعاء.

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وأضافت الوثيقة أنه من المحتمل أن يتبع ذلك بيع لصكوك لأجل أكثر من سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 سنة حسب ظروف السوق وفقا لـ "رويترز".

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نما اقتصاد البحرين في العام الماضي بأسرع وتيرة منذ 2013، مدفوعا بتسارع النمو غير النفطي، وفقا لبيانات حكومية أولية.

وارتفع إجمالي الناتج للاقتصاد بما يقرب من 5%، مدفوعاً بنمو 6.2% في القطاع غير النفطي، وهو أعلى مما كان متوقعاً في خطة الحكومة للتعافي التي تم إطلاقها في عام 2021 استجابةً لوباء فيروس كورونا، فيما قادت الفنادق والمطاعم النمو في القطاع غير النفطي، تليها الخدمات الحكومية ثم العقارات.

وتقلص الاقتصاد النفطي بنسبة 1.4% العام الماضي، بحسب وزارة المالية، نتيجة تراجع الإنتاج، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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